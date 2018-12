Duizenden Duitsers demonstreren tegen kolen

In aanloop naar de internationale klimaattop, die maandag begint in Polen, zijn duizenden Duitsers zaterdag de straat opgegaan om te demonstreren tegen het gebruik van kolen als energiebron. In Berlijn waren volgens de politie minstens 5.000 betogers op de been. De milieuorganisaties die de demonstratie organiseren, noemen een veel hoger aantal van 16.000 deelnemers.

Ook in Keulen zijn duizenden mensen naar een demonstratie gekomen onder het motto „kolen stoppen, nu het milieu beschermen”. Een woordvoerder van Greenpeace zei dat de Duitse regering „met lege handen naar de klimaatconferentie” gaat.

De top wordt maandag officieel geopend in het Poolse Katowice. Leiders en wetenschappers uit vrijwel alle landen ter wereld doen eraan mee. Het doel is om het eens te worden over concrete maatregelen die de opwarming van de aarde moeten tegengaan, in navolging van het Akkoord van Parijs dat eind 2015 tot stand kwam.

In Nederland voerde milieuorganisatie Greenpeace ook actie. In een groot aantal kerken werd zaterdag de noodklok geluid om aandacht te vragen voor het milieu.