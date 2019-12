Duizenden doden door mazelen in Congo

Zeker vijfduizend mensen zijn dit jaar in Congo overleden aan de mazelen. De besmettelijke ziekte heeft zich volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verspreid over alle provincies van het Afrikaanse land, dat ook gebukt gaat onder een dodelijke uitbraak van ebola.

De WHO spreekt over de grootste en ernstigste mazelenepidemie in de wereld. Die wordt verergerd door de lage vaccinatiegraad in het land en de ondervoeding onder de bevolking. „Sinds het begin van 2019 zijn meer dan 250.000 vermoedelijke besmettingen en vijfduizend sterfgevallen gemeld, vooral onder kinderen van onder de vijf jaar”, meldt de organisatie.

Een grootschalige vaccinatiecampagne moet helpen de verspreiding van de besmettelijke ziekte een halt toe te roepen. Die heeft dit jaar al meer levens gekost dan ebola. In het onrustige Noord-Kivu moeten 2,2 miljoen kinderen worden ingeënt. Later dit jaar komen ook nog miljoenen kinderen in andere provincies aan de beurt.