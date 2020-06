Duizenden demonstreren tegen racisme in Parijs

Duizenden mensen verzamelden zich zaterdag in de Franse hoofdstad Parijs om te demonstreren tegen politiegeweld en racisme. Het protest begon vreedzaam, maar het kwam uiteindelijk toch tot botsingen tussen de oproerpolitie en demonstranten.

De demonstranten kwamen bijeen op de Place de la République. Ze scandeerden daar leuzen als „geen rechtvaardigheid, geen vrede”. Ook klommen mensen op het standbeeld van Marianne, het symbool van de Franse republiek. Op een spandoek stond de boodschap: „Ik hoop dat ik vandaag niet gedood zal worden omdat ik zwart ben.”

Een van de sprekers was de zus van Adama Traoré, die in 2016 op 24-jarige leeftijd overleed nadat hij was aangehouden. Ze vergeleek dat met de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. „Wat gebeurt in de Verenigde Staten, gebeurt ook in Frankrijk”, zei Assa Traoré.

Demonstrant Elisa (27) vertelde dat ze doorgaans niet anti-politie is. Maar ze zei ook dat er „duidelijk een probleem is rond racisme en angst voor de politie”. De 18-jarige Binta Kamara stelde dat ze was gekomen om solidariteit te tonen met minderheden. „Ik ben jong en de toekomst is van ons. We moeten dingen veranderen.”

Op het protest kwamen ook tegendemonstranten af. Zij lieten een spandoek met kritiek op „anti-wit-racisme” zakken vanaf een gebouw. Daarop verschenen mensen op de balkons van het pand om het doek met scharen en messen te vernielen.

De oproerpolitie was met veel manschappen aanwezig in de omgeving en na enkele uren nam de spanning toe. Organisatoren riepen demonstranten met kinderen op naar huis te gaan toen agenten charges uitvoerden en betogers met voorwerpen begonnen te gooien. Ook vuurde de politie traangas af.

De dood van Floyd raakte ook in Frankrijk een gevoelige snaar. Inwoners, vaak met een migratie-achtergrond, van verarmde buitenwijken hebben vaak een gespannen relatie met de politie. De nabestaanden van Adama Traoré ruziën al jaren met de autoriteiten over de doodsoorzaak.

Demonstranten gingen zaterdag ook de straat op in andere steden, waaronder Marseille, Montpellier, Nantes en Bordeaux. De aanhoudende protesten vallen slecht bij sommige politiemensen. Die vinden de verwijten aan hun adres onterecht en hebben zelf ook actie gevoerd omdat ze zich onvoldoende gesteund voelen.

„De politie is niet racistisch. Ze redden de levens van mensen ongeacht hun huidskleur”, zei het hoofd van een vakbond vrijdag.