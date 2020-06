Duizenden demonstreren tegen racisme in Parijs

Duizenden mensen verzamelden zich zaterdag in de Franse hoofdstad Parijs om te demonstreren tegen politiegeweld en racisme. Op een spandoek op de Place de la Republique stond de boodschap: „Ik hoop dat ik vandaag niet gedood zal worden omdat ik zwart ben.”

Een van de sprekers was de zus van Adama Traoré, die in 2016 op 24-jarige leeftijd overleed nadat hij was aangehouden. Dat doet volgens haar denken aan de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. „Wat gebeurt in de Verenigde Staten, gebeurt ook in Frankrijk”, zei Assa Traoré.

De oproerpolitie is met veel manschappen aanwezig in de omgeving, maar houdt zich afzijdig. Op het protest zijn ook tegendemonstranten afgekomen. Zij lieten een spandoek met het opschrift „rechtvaardigheid voor de slachtoffers van anti-wit-racisme” zakken vanaf een gebouw.

De dood van Floyd raakte ook in Frankrijk een gevoelige snaar. Inwoners, vaak met een migratie-achtergrond, van verarmde buitenwijken hebben vaak een gespannen relatie met de politie. De nabestaanden van Adama Traoré ruziën al jaren met de autoriteiten over de doodsoorzaak.