Duizenden demonstreren tegen lockdown Spanje

Duizenden auto’s en motoren zijn zaterdag toeterend en met vlaggen in colonne door de Spaanse hoofdstad Madrid gereden in een demonstratie tegen de lockdownmaatregelen van de regering tegen het coronavirus. De optocht was georganiseerd als onderdeel van een landelijk protest door de rechts-populistische partij Vox.

Spanje gaat sinds 14 maart gebukt onder zowat de strengste lockdown in Europa. Sommige maatregelen zijn versoepeld, maar in Madrid en Barcelona gelden nog altijd strengere regels omdat de uitbraak van het virus daar harder heeft toegeslagen.

De betogers riepen om het ontslag van premier Pedro Sanchez en vicepremier Pablo Iglesias. Vox-leider Santago Abascal hield een toespraak die zijn aanhangers rechtstreeks in hun auto’s konden volgen via de radio. Hij houdt de regering direct verantwoordelijk voor de „slechtste aanpak van de crisis op deze hele planeet”.

Protesten tegen het coronabeleid begonnen afgelopen week in de rijke wijk Salamanca van Madrid. Mensen sloegen op potten en pannen. De processie van zaterdag is echter de eerste georganiseerde betoging sinds de uitbraak van het virus in Spanje.