Duizenden demonstreren in Londen tegen coronamaatregelen

Duizenden mensen zijn zaterdag in Londen op de been om te demonstreren tegen de coronamaatregelen van de Britse regering. Vanuit Hyde Park marcheren ze met spandoeken en borden door het centrum van de hoofdstad, melden Britse media.

De actievoerders verzetten zich tegen de mondkapjesplicht en beschouwen de coronamaatregelen als tirannie. Sommigen plaatsen vraagtekens bij de pandemie zelf. De organisatie Save our Rights UK heeft opgeroepen tot de demonstratie.

Boris Johnsons regering heeft onlangs maatregelen genomen waarbij het risico van verspreiding in Engeland in drie alarmfases wordt ingedeeld. In de meest riskante gebieden gelden zwaardere beperkingen van het openbare leven dan in de andere regio’s. Vooral in het noorden van Engeland moeten pubs en bars sluiten en zijn ontmoetingen tussen verschillende huishoudens verboden. In heel Engeland geldt een avondklok vanaf 22.00 uur en aan vergaderingen mogen maximaal zes personen meedoen.

Het aantal coronabesmettingen in Groot-Brittannië neemt dramatisch toe, regelmatig zijn er meer dan 20.000 nieuwe gevallen per dag.