Duizenden demonstreren in Iran tegen regering

Zeker drieduizend demonstranten verzamelden zich voor de tweede dag op rij bij de universiteit in Teheran en andere steden, waar ze leuzen riepen tegen de Iraanse regering. Dat meldt het Iraanse persbureau ILNA.

Ze maakten zich boos over de manier waarop Iran is omgegaan met het neerhalen van een Oekraïense Boeing met 176 mensen aan boord. Het regime ontkende eerst alle betrokkenheid, maar maakte ineens een draai en gaf toe het toestel per ongeluk uit de lucht te hebben geschoten.

De demonstranten scanderen teksten als „Ze liegen dat Amerika onze vijand is, onze vijand is gewoon hier”.

Zaterdag liep een herdenking voor de slachtoffers van de crash voor het eerst uit op demonstraties. Daarbij werd ook de Britse ambassadeur Rob Macaire gearresteerd. Die zei dat hij niets met de demo te maken had en alleen bij de wake was geweest om de Britse slachtoffers te gedenken.

Demonstreren tegen de regering is uiterst zeldzaam in Iran. In november werden verschillende manifestaties bloedig neergeslagen. Na de demo van zaterdag waarschuwde de Amerikaanse president Donald Trump, zowel in het Engels als het Perzisch, het Iraanse regime dat niet te herhalen: „Er mag geen nieuwe slachting van vreedzame demonstranten meer komen, en ook geen afsluiting van internet. De wereld kijkt mee”.

Trump riep ook de Iraanse regering op om het internet weer „aan te zetten”. Het internet in Teheran werkte zondag wel, zo bleek uit de berichten op sociale media over de protesten.