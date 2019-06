Duizenden demonstranten tegen Trump in Londen

Duizenden mensen zijn in Londen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de Amerikaanse president Donald Trump. De opkomst voor de protesten tegen het staatsbezoek haalt het niet bij die van vorig jaar. Toen demonstreerden tienduizenden mensen in de Britse hoofdstad tegen Trumps komst.

Er heerste dinsdag wel een feestelijke sfeer bij wat de organisatoren het 'Carnaval van Verzet' noemen. De betogers werden onder meer toegesproken door Labour-leider Jeremy Corbyn, die verklaarde er trots op te zijn dat Londen een moslim als burgemeester heeft. Trump had voorafgaand aan het bezoek burgemeester Sadiq Kahn juist nog voor "steenkoude loser" uitgemaakt.

Een groot standbeeld van Trump op een gouden toilet met zijn broek op de enkels was dinsdag een van de meest in het oog springende uitingen van verzet. Betogers droegen verder protestborden met teksten als: "Trump blijf weg. We kunnen prima onze eigen politiek verkloten."

Britten hebben weinig op met Trump. Hij behoort in peilingen tot de minst populaire buitenlandse politici. Van mensen die zijn ondervraagd door onderzoeksbureau YouGov had slechts 21 procent een "positieve opinie" over hem, onder vrouwen was dat zelfs maar 14 procent.