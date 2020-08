Duizenden demonstranten ondanks verbod de straat op in Minsk

Duizenden mensen zijn zondag in het Wit-Russische Minsk de straat opgegaan voor een grote demonstratie tegen president Aleksandr Loekasjenko. De demonstratie is verboden en de politie en de minister van Binnenlandse Zaken hebben gedreigd het protest met geweld de kop in te drukken. De politie arresteerde al een tiental demonstranten.

De actievoerders trekken van diverse kanten richting het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van de stad. Dat plein is inmiddels afgegrendeld met metalen staven en door honderden politiemensen. De metrostations zijn gesloten. Het motto van de protesten zondag is „Voor vrede en onafhankelijkheid”. De afgelopen twee zondagen waren er ook demonstraties in het land met honderdduizenden deelnemers tegen Loekasjenko die de actievoerders „de laatste dictator van Europa” noemen.

Zaterdag waren er ook protesten in het hele land. Duizenden vrouwen gingen de straat op. Ze trokken vanaf het Plein van de Vrijheid te voet door Minsk, zoals te zien is op beelden die via de sociale netwerken werden verspreid.

De situatie in Wit-Rusland is zeer gespannen sinds de presidentsverkiezingen van drie weken geleden. Loekasjenko eiste toen de overwinning op met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen in en buiten Wit-Rusland is ervan overtuigd dat die uitslag met fraude tot stand is gekomen. De oppositie beschouwt Svetlana Tichanovskaja echter als de echte winnaar.