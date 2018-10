Duizenden Britten eisen referendum brexitdeal

Duizenden Britten, onder wie veel jongeren, zijn in Londen de straat op gegaan om een tweede brexit-referendum te eisen. Als de regering erin slaagt om met de Europese Unie afspraken te maken over de voorwaarden van het Britse vertrek, moet het volk de kans krijgen zich daarover uit te spreken, vinden de betogers. De organisatie zei vooraf 100.000 mensen te verwachten. Of dat aantal wordt gehaald moet nog blijken, maar volgens Britse media zijn in elk geval duizenden mensen op de been.

De demonstranten in Londen dragen onder meer Europese vlaggen bij zich en borden met slogans als „Exit brexit”. Een jonge demonstrant had de boodschap: „Ik ben 16. Brexit heeft mijn toekomst afgepakt”.

Premier Theresa May is tegen een tweede referendum, maar binnen haar partij zijn ook voorstanders. Het is de Britse regering en de resterende 27 EU-landen overigens nog niet gelukt om overeenstemming te bereiken over de scheiding en de relatie daarna. Eigenlijk had er al een akkoord moeten zijn, maar dat bleek onhaalbaar. Brexitonderhandelaar Michel Barnier kreeg eerder deze week meer tijd voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.