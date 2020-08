Duizenden brandweerlieden ingezet bij branden Californië

Meer dan 10.000 brandweerlieden proberen in Californië de grote branden te bestrijden die woeden in de staat. Die hebben het leven gekost aan zeker vier mensen in de gebieden Napa County en Solano County, berichten Amerikaanse media.

De brandweer zegt dat de afgelopen vier dagen zo’n 370 branden zijn gemeld in de zuidelijke staat. De extreme hitte, blikseminslagen en de wind bemoeilijken het bluswerk. Er woeden onder meer branden in de buurt van kustplaatsen Santa Cruz en Carmel.

Door de branden hebben tienduizenden mensen een veilig heenkomen moeten zoeken. De autoriteiten geven toe dat er niet genoeg mankracht is om het vuur overal te bestrijden, schrijft de San Francisco Chronicle. Daardoor moeten zware beslissingen worden genomen.

De gouverneur van de staat omschrijft de strijd tegen het vuur als een ongekende uitdaging. „Als je in een ontkenningsfase zit over klimaatverandering, moet je naar Californië komen”, zei de Democraat Gavin Newsom in een videoboodschap op de conventie van zijn partij.