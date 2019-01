Duizenden bij uitvaart burgemeester Gdansk

Duizenden mensen zijn zaterdag aanwezig geweest bij de uitvaart en herdenking van de doodgestoken burgemeester van Gdansk, Pawel Adamowicz (53). De Poolse burgemeester werd afgelopen zondag neergestoken tijdens een concert waarbij hij op het podium stond. Adamowicz overleed maandag aan zijn verwondingen.

In de St. Maria Basiliek in Gdansk, waar de uitvaart plaatsvond, waren 3500 mensen aanwezig. Onder hen veel burgemeesters uit heel Europa, maar ook Lech Walesa, oud-president van Polen en oprichter van de partij van Adamowicz. Buiten de kerk stonden nog duizenden mensen om hun laatste eer te betuigen. In de hoofdstad Warschau waren honderden mensen op een plein bijeen gekomen om de uitvaart via een groot scherm te volgen.

Adamowicz was 20 jaar burgemeester van Gdansk en stond bekend als criticus van de huidige Poolse regering.

Bij het PvdA-congres in Den Bosch werd ook stilgestaan bij de dood van de burgemeester.

