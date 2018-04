Duizenden bij staatsbegrafenis Winnie Mandela

In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen bijeengekomen om de staatsbegrafenis van Winnie Madikizela-Mandela bij te wonen. De kist, omhuld met de nationale vlag, werd getoond in het voetbalstadion van Soweto, een township in het westen van Johannesburg en destijds broedplaats van verzet.

Vooraanstaande politici uit binnen- en buitenland zijn aanwezig, onder wie de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. Ook oud-presidenten Thabo Mbeki en Jacob Zuma wonen de plechtigheid bij.

Mandela wordt later op de dag begraven op begraafplaats Fourways Memorial Park. Daar ligt ook haar achterkleindochter die in 2010 op 13-jarige leeftijd om het leven kwam door een aanrijding. In het stadion in Soweto had woensdag al de herdenkingsbijeenkomst plaats.

De ex-vrouw van de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela, overleed vorige week op 81-jarige leeftijd.