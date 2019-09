Duizenden bij klimaatprotest Australië

Duizenden jonge Australiërs zijn vrijdag van school weggebleven of weggegaan voor betogingen voor meer maatregelen om klimaatverandering te beperken. Er zijn betogingen in de acht hoofdsteden van de Australische deelstaten en honderd andere plaatsen, meldde de Australische nieuwszender ABC.

Op verscheidene plaatsen kregen de stakende scholieren bijval van volwassen betogers. De activisten zelf zeiden dat al meer dan 300.000 mensen vrijdag aan de protesten hebben meegedaan.

De grootste samenkomsten waren in Sydney en Melbourne. In Alice Springs gingen honderden betogers op straat op de grond liggen en hielden zich voor dood. De radicale klimaatactivisten geloven in de naderende ondergang van de mensheid als niet snel ingrijpende maatregelen worden genomen tegen opwarming van de aarde, zoals het onmiddellijk stoppen van het gebruik van fossiele brandstoffen.