Duizenden betogers de straat op in Chemnitz

Zo’n 4500 extreemrechtse demonstranten hebben zaterdag aan het begin van de avond in Chemnitz een stille tocht door de Duitse stad gelopen. Eerder op de dag demonstreerden zo’n 3500 mensen voor de vrede en tegen xenofobie.

Aan de tocht deden aanhangers van de rechts-populistische partij AfD (Alternative für Deutschland) en de anti-migratiebeweging Pegida mee. Ook de rechtse populistische burgerbeweging Pro Chemnitz sloot zich aan, na een eerdere manifestatie in de stad. Een grote politiemacht was ingezet om te voorkomen dat het uit de hand zou lopen.

In de loop van de avond werd de sfeer in de stad gespannen. De tocht van extreem-rechts kwam na een late start al vroeg in de avond tot stilstand en werd op verzoek van de politie onder luid protest gestopt door de organisatie. Ondanks dat de demonstratie voorbij was, bleven tientallen politieagenten en veel demonstranten gespannen tegenover elkaar staan.

Volgens de politie probeerden tegendemonstranten naar de stille tocht te komen. Dat leidde in sommige gevallen tot confrontaties.

Aanleiding voor de protesten is de dodelijke steekpartij vorige week zaterdag waardoor een 35-jarige Duitser om het leven kwam. De hoofdverdachte is een Iraakse asielzoeker. Het incident zorgt al dagen voor rumoer in de stad. Zondag werden buitenlanders in de stad aangevallen en afgelopen week waren er diverse demonstraties door rechtse en linkse groeperingen en waren er rellen.