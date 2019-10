Duizenden betogen wereldwijd voor klimaat

In verschillende steden in de wereld zijn maandag klimaatactivisten de straat opgegaan. Het gaat in totaal om duizenden betogers, die zich hebben aangesloten bij de actiegroep Extinction Rebellion (ER).

Ze kwamen onder meer bijeen in Berlijn, Madrid en Londen. Ook in Nieuw-Zeeland en Australië gingen mensen de straat op. In Amsterdam werd er geprotesteerd op de Stadhouderskade. Daar werden tientallen klimaatactivisten door de politie opgepakt.

Bij sommige protesten kwam het tot confrontaties tussen betogers en de politie. In Londen werden 21 activisten gearresteerd. Zij blokkeerden een brug bij Westminster en sloten meerdere straten af. In Madrid ging het om circa 200 mensen die de Castellana blokkeerden. Dat is een van de drukst straten van de Spaanse hoofdstad. De politie probeert daar de activisten uit elkaar te halen.

Ook in Australië en Nieuw-Zeeland werden tientallen mensen opgepakt. Dat gebeurde in onder meer Wellington, Sydney en Brisbane.