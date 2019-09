Duizenden betogen op autoshow Frankfurt

Duizenden mensen hebben zaterdag op de internationale autoshow IAA in het Duitse Frankfurt betoogd voor meer klimaatmaatregelen en het stimuleren van het rijden in minder vervuilende voertuigen. De politie repte van ongeveer 15.000 actievoerders, van wie er ongeveer 12.500 op de fiets waren gekomen. De organisatoren van de betoging zeiden dat er 25.000 demonstranten waren, onder wie 18.000 fietsers.

De actievoerders verwijten de auto-industrie dat die niet voortvarend genoeg te werk gaat bij het omschakelen op de productie van elektrische auto’s. Ook zou de auto-industrie nog te veel zwaar vervuilende SUV’s maken.

Bernhard Mattes, voorzitter van de branchevereniging voor de Duitse autosector VDA, zei dat het goed is dat op de IAA een debat over klimaatbescherming en mobiliteit wordt gehouden. Hij zei dat de Duitse auto-industrie de komende drie jaar 40 miljard euro investeert in elektrische auto’s en andere voertuigen die minder vervuilend zijn.