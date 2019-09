Duizenden bestormen biertenten Oktoberfeesten

Beieren is klaar voor de Oktoberfeesten. Om 12.00 uur slaat de burgemeester van München het eerste vat bier aan en daarna mag ook het massaal toegestroomde publiek de dorst lessen. Tienduizenden zogenoemde Wiesn-bezoekers bestormden zaterdagochtend het feestterrein om een goed plekje aan de lange tafels te veroveren.

De poorten gingen om 09.00 uur open. Duizenden mensen hadden toen al uren staan wachten om naar binnen te kunnen. De oproep niet te rennen werd niet opgevolgd. In de tenten zullen de gasten nog wel even geduld moet hebben. Burgemeester Dieter Reiter opent het feest en biedt de eerste pul aan aan de minister-president van Beieren, Markus Söder. Daarna is er bier voor iedereen.