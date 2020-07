Duizenden Amerikanen staken tegen racisme

Amerikaanse werknemers hebben hun werkzaamheden maandag onderbroken uit solidariteit met zwarte Amerikanen en om actie te voeren tegen racisme. Aan de „Staking voor Zwarte Levens” deden volgens The Washington Post tienduizenden mensen mee in meer dan 200 steden.

De organisatoren hadden mensen die niet konden staken gevraagd om te knielen of hun werk 8 minuten en 46 seconden te onderbreken. Zo lang drukte een agent in Minneapolis met zijn knie op de nek van de zwarte arrestant George Floyd, wiens dood leidde tot grote onrust.

Het is onduidelijk hoeveel mensen precies meededen aan de protestacties. Er zouden onder meer 1500 conciërges actie hebben gevoerd in San Francisco. Ook protesteerden bijna 6000 medewerkers van verpleeghuizen in New York, New Jersey en Connecticut.

Stakers hadden uiteenlopende eisen. Bij St. Louis eisten medewerkers van McDonald’s een hoger inkomen. Stakers in Detroit wilden betere bescherming tegen het coronavirus op de werkvloer.

Personeel van AT&T in Memphis had vergelijkbare eisen. Een vakbondsbestuurder zei daar dat het bedrijf maatregelen moet nemen om levens te beschermen van zwarte medewerkers als het wil uitdragen dat de bescherming van die groep een speerpunt is.