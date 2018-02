Duizenden aanhangers Saakasjvili demonstreren tegen Porosjenko

Enkele duizenden aanhangers van de uit Oekraïne gedeporteerde politicus Michail Saakasjvili zijn in de Oekraïense hoofdstad Kiev de straat opgegaan. Zij eisen het aftreden van de Oekraïense president Petro Porosjenko.

Zeker 2500 mensen protesteerden zondag in de straten van Kiev. De autoriteiten zetten zeker drieduizend politieagenten in. Ook demonstreerden honderden anderen in de regionale hoofdsteden, met name in het midden en westen van het land.

De 50-jarige Georgische ex-president Saakasjvili, die getrouwd is met de Nederlandse Sandra Roelofs, had opgeroepen tot de demonstraties nadat hij maandag door de grenswachten in Kiev was gearresteerd en gedeporteerd. Hij woont op het moment in Nederland.

De stateloze Saakasjvili is al een tijd weg uit Georgië en ontpopte zich in Oekraïne als luis in de pels van zijn voormalige bondgenoot, president Petro Porosjenko. Saakasjvili, in 2015 kort gouverneur van de Oekraïense regio Odessa, verweet de overheid grootschalige corruptie. Hij kreeg eerder de Oekraïense nationaliteit cadeau, maar die is hem weer afgenomen.