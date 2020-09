Duizend joden op pelgrimsreis vast bij grens Oekraïne-Wit-Rusland

In Wit-Rusland zijn aan de grens met Oekraïne ruim duizend ultraorthodoxe joden gestrand die op pelgrimsreis zijn. Ze willen een bezoek brengen aan het Oekraïense stadje Oeman, maar mogen het land niet in vanwege de coronamaatregelen.Oeman wordt met het Joodse nieuwjaar (Rosj Hasjana), dat dit jaar op 18 tot en met 20 september valt, doorgaans door tienduizenden pelgrims bezocht. Daar stierf in 1810 de chassidische geestelijke Nachman van Breslov.

Israël en Oekraïne hadden chassidische joden dit jaar opgeroepen niet naar Oeman te reizen vanwege het rondwarende coronavirus. Desondanks zijn er toch mensen, uit onder andere Frankrijk, de Verenigde Staten en Israël, naar Oeman vertrokken. Maar Oekraïne laat tot eind september geen reizigers toe in het land. De pelgrims, onder wie ruim 240 kinderen, hoopten de grenscontroles te omzeilen door via Wit-Rusland te reizen.

De baas van de Oekraïense grensbewaking benadrukte in een videoboodschap dat de pelgrims het land niet in mogen. "Ik respecteer jullie tradities en gewoontes, maar dit jaar zullen jullie Oeman niet kunnen bereiken."

Ondertussen beschuldigt Oekraïne het regime in Minsk ervan de boel op te stoken door de pelgrims valse hoop te geven dat ze de grens over mogen. "We roepen de Wit-Russische autoriteiten op te stoppen met het creëren van extra spanningen aan de grens", luidde een verklaring uit Kiev.

De relatie tussen Oekraïne en Wit-Rusland is verslechterd sinds de Wit-Russische president Loekasjenko Kiev ervan beschuldigt de demonstraties tegen hem te ondersteunen.