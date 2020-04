Duitsland ziet positieve tendensen in coronacrisis

Het Duitse Robert Koch Institut ziet „positieve tendensen” bij de aanpak van het coronavirus. De Duitse tegenhanger van het RIVM denkt echter dat het virus nog niet is ingedamd.

„Onze maatregelen werken, dat is goed nieuws”, zei de chef van het instituut, Lothar Wieler dinsdag. „De discipline die we de afgelopen weken hebben getoond, moeten we verder houden, des te mooier wordt onze beloning.” Net als in Nederland zijn in Duitsland onder andere de scholen gesloten en grote bijeenkomsten verboden.

Dat de coronastatistieken de afgelopen dagen lagere aantallen lieten zien, heeft volgens Wieler te maken met Pasen. Er werd volgens hem minder getest.

Volgens de jongste cijfers van het instituut telde Duitsland dinsdag ruim 125.000 vastgestelde besmettingen en zijn er 2969 mensen aan overleden. Intussen zijn ruim 68.000 mensen van het virus genezen.