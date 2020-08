Duitsland ziet aantal nieuwe besmettingen weer toenemen

Duitsland ziet het aantal nieuwe coronabesmettingen na twee dagen afname weer flink stijgen. Dinsdagmorgen meldde het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat er in het laatste etmaal 966 coronatests positief bleken.

Zondag en maandag bleken er nog respectievelijk 555 en 436 nieuwe besmettingsgevallen te zijn vastgesteld. Zaterdag waren dat er maar liefst 1122.

Het RKI meldde dinsdag dat er in de laatste 24 uur vier personen in Duitsland zijn overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Zondag en maandag werd slechts één nieuwe coronadode gemeld.

In totaal is het nieuwe coronavirus in Duitsland bij 217.293 mensen vastgesteld. Het dodental in de Bondsrepubliek staat op 9201.