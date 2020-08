Duitsland ziet aantal coronagevallen verder dalen

Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in Duitsland is het afgelopen etmaal met 436 gestegen tot 216.327, blijkt uit gegevens van het Robert Koch Instituut (RKI) voor infectieziekten. Dat is een verdere daling ten opzichte van de dagen ervoor.

Zondag meldde het RKI, de evenknie van het Nederlandse RIVM, 555 nieuwe besmettingen en zaterdag nog 1122 positieve tests.

In de laatste 24 uur overleed in Duitsland één persoon aan de gevolgen van Covid-19. Zaterdag werden er twaalf doden gemeld en vrijdag acht.

In totaal zijn in Duitsland 9197 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.