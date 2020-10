Duitsland wil ook Europese sancties tegen Loekasjenko

De Europese Unie moet ook de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko sancties opleggen, vindt Duitsland. De sancties die tien dagen geleden zijn afgesproken blijken niet voldoende om het regime in Minsk te weerhouden van het neerslaan van de protesten, zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas.

Maas zit maandag het overleg in Luxemburg voor van zijn EU-collega’s, waar de omgang met Wit-Rusland opnieuw op de agenda staat. Hij constateerde voor aanvang dat „niets is verbeterd in Wit-Rusland. Het geweld van het Loekasjenko-regime en de arrestatie van vreedzame demonstranten gaat door.” Hij stelt daarom voor het niet bij de veertig al gestrafte Wit-Russen te laten, maar de strafmaatregelen uit te breiden met andere verantwoordelijken. De president zelf inbegrepen.

Onder het veertigtal Wit-Russen dat nu al niet naar de EU kan reizen en die niet meer bij in Europa gestald geld kunnen, zijn onder anderen de Wit-Russische minister van Binnenlandse Zaken, commandanten van de veiligheidsdiensten en leden van de kiesraad.