‘Duitsland wil negatief reisadvies voor 31 landen opheffen’

De Duitse regering wil het negatieve reisadvies voor 31 Europese landen vanaf 15 juni opheffen als de verdere ontwikkeling van het coronavirus dat toelaat. Naast alle 26 EU-landen, waaronder Nederland, behoren ook Groot-Brittannië, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Lichtenstein daartoe. Dat blijkt uit stukken in handen van persbureau DPA waarover de regering woensdag een besluit neemt.

Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) heeft op 17 maart vanwege het longvirus een wereldwijde reiswaarschuwing afgegeven. Dit algemeen geldende reisadvies zou moeten worden ingeruild voor adviezen waarbij de risico’s per land in beeld zijn gebracht. Om toeristen zo goed mogelijk te beschermen tegen een corona-infectie, wil de regering van Angela Merkel in overleg met de Europese Unie werken aan het opstellen van een aantal gemeenschappelijke criteria.

Het opheffen van de reiswaarschuwing zou het startsein moeten geven voor grensoverschrijdend toerisme in Europa. In het plan staat dat „de heropleving van het toerisme belangrijk is voor reizigers en de Duitse reisindustrie, evenals voor de economische stabiliteit in de landen waar ze naartoe gaan.”