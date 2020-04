Duitsland wil kleinere winkels weer laten openen

De Duitse regering wil winkels met een oppervlakte tot 800 vierkante meter vanaf 20 april weer laten openen. Dat is een van de voorstellen die bondskanselier Angela Merkel woensdag doet in het overleg met de minister-presidenten van de deelstaten over de coronamaatregelen.

Ongeacht hun grootte, mogen in dat voorstel autoverkopers, fietsenwinkels en boekhandels ook hun deuren openen. Dat moet gebeuren met bepaalde veiligheidsmaatregelen. De detaillisten moesten eerder hun deuren sluiten vanwege de contactbeperkende maatregelen in Duitsland. De horeca blijft op slot evenals religieuze ontmoetingsplaatsen als kerken, synagogen en moskeeën

Eerder werd al bekend dat zowel de deelstaten als de bondsregering de beperkingen tot en met 3 mei willen handhaven die voorschrijven dat mensen zo weinig mogelijk contact maken. Dat betekent dat de burgers zoveel mogelijk thuis moeten blijven.