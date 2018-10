Duitsland wil België helpen met stroomprobleem

Duitsland heeft België steun toegezegd bij het afwenden van dreigende energietekorten. De Duitse minister Peter Altmaier (Economische Zaken) zei dat de lichten niet uit mogen gaan in België.

Altmaier had in Berlijn een ontmoeting met de Belgische minister Marie-Christine Marghem (Energie). Zij was naar Duitsland gegaan om een akkoord te sluiten dat het mogelijk maakt Duitse stroom te importeren. Het Belgische hoogspanningsnet is overigens niet aangesloten op het Duitse, waardoor stroom via landen als Nederland moet worden ingevoerd.

België kondigde vorige maand aan buurlanden om hulp te vragen bij het bestrijden van mogelijke stroomtekorten. Doordat in november enige tijd maar een van de zeven Belgische kernreactoren actief is, zou het kunnen dat bepaalde gebieden voor korte periodes van het stroomnet moeten worden gehaald.