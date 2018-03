Duitsland wijst vier Russische diplomaten uit. Daarmee keurt de Bondsrepubliek de moordaanslag met een gif in Engeland op een Russische ex-spion, Sergej Skripal, af en steunt het Groot-Brittanniƫ in het conflict.

Eerder op maandag riepen vier EU-landen de Russische ambassadeur in hun land op het matje over de kwestie. Het waren Estland, Letland, Litouwen en Polen. Deze Europese landen hebben alle vier een grens met Rusland. Op de Europese top van afgelopen week is afgesproken dat EU-landen als steun aan de Britten stappen tegen Rusland gaan ondernemen.

Rusland ontkent elke betrokkenheid bij de merkwaardige aanslag begin maart met een chemische stof die ooit in de Sovjet-Unie is ontwikkeld. Moskou stelt dat de Britten die uit de Europese Unie wil stappen, de kwestie Skripal misbruiken om de de betrekkingen tussen de EU en Rusland te beschadigen.