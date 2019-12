Duitsland wijst Russen uit na moord Georgiër

Duitsland wijst twee medewerkers van de Russische ambassade uit naar aanleiding van een moord in augustus op een Georgiër in Berlijn. De moordzaak is overgenomen door de federale justitie omdat het mogelijk om een spionageaffaire gaat. De twee Russen zouden medewerkers zijn van een Russische geheime dienst en moeten binnen een week het land uit zijn, is meegedeeld aan de ambassadeur in Berlijn, Sergej Netsjajev, meldden Duitse media. Rusland heeft met tegenmaatregelen gedreigd.

De Duitse regering stuurt de twee Russen weg omdat Moskou niet zou meewerken aan het oplossen van de moord. Er zijn volgens Berlijn bovendien aanwijzingen dat een Russische staatsinstelling bij de moord betrokken is. De vermoedelijke dader is aangehouden, maar zwijgt als het graf.

De 40-jarige etnische Tsjetsjeen Zelimchan Changosjvili uit Georgië werd 23 augustus op straat door een fietser met een vuurwapen met drie schoten vermoord. Changosjvili is eerder uit Georgië gevlucht en woonde in Berlijn. De vermoedelijke dader is naar Berlijn gekomen met een vervalst Russisch paspoort waarin staat dat hij Andrejevitsj Sokolov heet en uit Sint-Petersburg komt. Het type paspoort is in Rusland al sinds 2009 niet meer uitgegeven.