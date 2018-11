Duitsland weert Saudi’s rond zaak Khashoggi

Duitsland heeft achttien Saudi’s een inreisverbod opgelegd. Ze worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. De journalist woonde en werkte in de VS en stond erg kritisch tegenover de clan van de familie Saud die over Saudi-Arabië heerst.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, heeft maandag in Brussel de inreisverboden bekendgemaakt. Volgens hem hebben ook andere Europese landen deze inreisverboden uitgevaardigd. Volgens Maas heeft Berlijn voor deze stap druk overlegd met onder meer Parijs en Londen.

Het is onduidelijk wie op de zwarte lijst staan. De ambitieuze en autoritaire sterke man van Saudi-Arabië, kroonprins Mohammed bin Salman Abdulaziz al-Saud, zou er niet op staan. Hij wordt door tal van waarnemers ervan verdacht opdracht te hebben gegeven columnist Khashoggi uit de weg te ruimen. Ook de Amerikaanse inlichtingendienst CIA zou hier volgens The Washington Post van overtuigd zijn.

De 59-jarige Khashoggi stapte om iets voor zijn huwelijk te regelen op 2 oktober het Saudische consulaat in Istanbul binnen. Hij werd er onmiddellijk vermoord door een Saudisch doodseskader dat niet lang voor hij arriveerde het consulaat was binnengegaan. De Saudische autoriteiten hebben na lang ontkend te hebben, toegegeven dat Khashoggi er met voorbedachten rade door een groep van vijftien mannen is vermoord. Het zou dan vooral gaan om mensen uit kringen van de veiligheidsdiensten die op eigen houtje zouden hebben gehandeld.