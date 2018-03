Duitsland weegt uitlevering Koerdisch kopstuk

Duitsland zal het verzoek om uitlevering van de Koerdische leider Saleh Muslim bekijken en een besluit nemen op „grondwettelijke principes”. Dat zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel dinsdag. Hij had in Berlijn een ontmoeting met zijn Turkse ambtsgenoot Mevlut Cavusoglu die in de Duits hoofdstad een grote toerismebeurs bezoekt.

De voormalige Syrisch-Koerdische PYD-leider Muslim zou zaterdag in Berlijn hebben meegedaan aan een betoging tegen het Turkse offensief in Afrin, een Koerdische enclave in het noordwesten van Syrië. Hij was op verzoek van Ankara eerder al aangehouden in Tsjechië. Een rechtbank liet hem echter voorlopig vrij, op voorwaarde dat hij de EU niet verlaat.

Turkije verdenkt de 67-jarige Muslim onder meer van betrokkenheid bij een aanslag met tientallen doden in 2016, bericht Anadolu. De Turkse autoriteiten zien de Syrische politieke partij PYD als een verlengstuk van de verboden PKK-beweging.