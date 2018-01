Duitsland wacht met aanpassing Turkse tanks

Duitsland zal voorlopig geen actie ondernemen om tanks die eerder aan Turkije zijn geleverd aan te passen zoals Ankara heeft gevraagd. Een besluit daarover ligt gezien de militaire actie van Turkije in Syrië gevoelig en het huidige kabinet wil met een besluit daarover wachten tot er een nieuw kabinet is.

Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel gezegd in Duitse media. Turkije heeft begin jaren negentig meer dan driehonderd tanks van het type Leopard 2 gekregen die waren gebruikt door het Duitse leger. Gabriel zei begin deze maand zijn Turkse collega toe dat hij zou laten onderzoeken of de voertuigen konden worden uitgerust met bescherming tegen landmijnen. Op dat moment was er nog geen sprake van Turkse militaire actie in het noorden van Syrië.

Duitsland is bezorgd over dat offensief. Bovendien doken de afgelopen dagen beelden op van „Duitse” tanks die in het offensief werden ingezet.

In een reactie op het uitstel zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu dat hij solidariteit en ondersteuning verwacht van Berlijn in de strijd tegen terrorisme. De bewindsman zei dat een bijeenkomst van een commissie over de tanks was uitgesteld maar dat dit niet betekent dat de samenwerking op het gebied van defensie tussen de landen tot een einde komt.