Duitsland vreest oprukkende zwijnenpest

Duitse boeren zijn bang dat de oprukkende Afrikaanse zwijnenpest hun varkensstallen zal bereiken. In Tsjechië en Polen zijn inmiddels zwijnen bezweken aan de pest, die over het algemeen dodelijk is.

Het Duitse ministerie van Landbouw heeft varkensboeren opgeroepen uiterst strikt te zijn met de hygiënemaatregelen, meldt het nieuwsprogramma Tagesschau. „Van de varkensboer tot de handelaar tot reizigers, iedereen moet helpen”, zei minister Christian Schmidt. Wie vanuit Oost-Europa naar Duitsland komt, mag meegebrachte vleeswaren niet op straat gooien. Dat moet voorkomen dat ook in Duitsland zwijnen geïnfecteerd raken. Varkensboeren moeten hun dieren afschermen van contact met wilde zwijnen.

Een uitbraak van varkenspest in Duitsland kan tot grote economische schade leiden, omdat het varkensvlees dan niet meer geëxporteerd kan worden. Dat kan Duitsland 2 tot 3 miljard euro per jaar kosten.

De zwijnenpest is voor mensen niet gevaarlijk.