Duitsland voert in 2021 brede CO2-heffing in

Duitsland gaat in de nieuwe klimaatplannen een CO2-heffing op benzine, diesel, stookolie en aardgas invoeren. Dat is een van de uitkomsten van een urenlang overleg van de Duitse regeringspartijen CDU van bondskanselier Angela Merkel en de SPD van vicepremier Olaf Stolz. De CO2-belasting wordt vanaf 2021 gefaseerd ingevoerd.

Benzine en diesel worden in eerste instantie ongeveer 3 cent duurder. In de tweede fase vanaf 2026 komt er nog een verhoging van 9 tot 15 cent per liter. Het moet verrekend worden met de handel in emissierechten, een maatregel waaraan ook de aardoliemaatschappijen zich hebben gecommitteerd.

Klimaatakkoord beantwoordt hamvraag niet

De nieuwe klimaatplannen kosten in totaal 50 miljard euro en moeten ervoor zorgen dat Duitsland de doelen voor 2030 haalt. De coalitie wil geen nieuwe schulden aangaan voor de financiering van het klimaatpakket, dat later vrijdag wordt bekendgemaakt. Duurzame alternatieven in het verkeer en voor verwarming van huizen moeten een impuls krijgen.