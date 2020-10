Duitsland voert extra beperkingen in

De Duitse bondsregering maakt woensdag waarschijnlijk bekend dat bars, clubs en cafés geen gasten meer ontvangen, dat hotelovernachtingen alleen nog zijn toegestaan als er gegronde reden voor is.

Ook zullen theaters, bioscopen en sportfaciliteiten sluiten.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de zestien deelstaatpremiers maken woensdag een nieuw pakket vergaande maatregelen bekend, waarvan het Duitse persagentschap DPA meldde dat het de conceptversie heeft ingezien

Doel van de maatregelen is om de tweede coronagolf, die ook Duitsland treft, in te dammen. De federale regering wil zoveel mogelijk een landelijk beleid dat ook doelgericht en tijdelijk is. Daarin had bondskanselier Merkel lang de deelstaatregeringen tegenover zich, die economische schade van beperkende maatregelen zoveel mogelijk willen voorkomen.

Duitsland heeft momenteel te maken met veel hogere dagelijkse besmettingscijfers dan tijdens de eerste golf in maart en april.

Ook Frankrijk zet zich schrap voor nieuwe beperkingen. Volgens Franse media is niet meer uit te sluiten dat het land opnieuw op slot gaat, zoals tijdens de eerste golf, maar nu wel iets minder streng. Gesproken wordt over een maand vanaf donderdag. De Franse president Macron houdt woensdagavond een toespraak.

Italië telde afgelopen etmaal een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Er werden 21.994 gevallen geregistreerd, en dat kwam zelfs tijdens de eerste coronagolf eerder dit jaar niet voor. Italië was toen een tijd lang het zwaarst getroffen Europese land.