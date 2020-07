Duitsland voert druk in Brussel behoorlijk op

De Duitsers hebben in de eerste week van het EU-voorzitterschap de druk in Brussel flink opgevoerd: er moet zo snel mogelijk een akkoord komen over het Europese herstelplan van in totaal zo’n 1850 miljard euro.

„Bewust” heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor Brussel gekozen als bestemming voor haar eerste reis naar het buitenland sinds het uitbreken van de coronacrisis. Ze sprak woensdagmiddag in het Europees Parlement om de prioriteiten van het Duits voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie te presenteren.

Merkels speech stond echter meer in het teken van de coronacrisis en de urgentie om voor het eind van de zomer de 27 EU-regeringsleiders op één lijn te krijgen over het miljardenplan dat lidstaten moet helpen de crisis te boven te komen. „We mogen geen tijd verliezen, want dan zullen de zwaksten lijden”, zei de bondskanselier. Zij deed opnieuw een oproep om compromissen te sluiten en solidariteit te tonen.

Merkel kreeg tijdens het debat in Brussel direct bijval van de twee Duitse sprekers na haar: de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Manfred Weber, de voorzitter van de grootste fractie in het Europees Parlement. Weber legde de nadruk op de hooggespannen verwachtingen van Duitsland. „Europa vertrouwt u. Waar anderen verdeeldheid zaaien, brengt u ons samen”, verklaarde Merkels partijgenoot.

Voordelig

Von der Leyen, voorheen jarenlang minister onder Merkel, zei dat ze „blij” was dat „we kunnen rekenen op de ervaring van Duitsland – te beginnen met de Europese Raad volgende week.” Al eerder lieten de oud-collega’s weten dat het voordelig is dat ze elkaar goed kennen. Daardoor zouden de twee Duitse topvrouwen in Brussel „open en eerlijk” met elkaar kunnen spreken en effectief kunnen samenwerken.

Merkel en Von der Leyen hielden na het debat ook een overleg in klein comité om de Europese top van 17 en 18 juli voor te bereiden, samen met voorzitters Charles Michel (Raad) en David Sassoli (Parlement). Na dit topoverleg kwamen zij met een verklaring waarin ze het „essentieel” noemen dat er volgende week een akkoord wordt gesloten over het Europese herstelplan.

De meningen onder de EU-leiders verschillen op dit moment nog behoorlijk. Zo willen de zuidelijke lidstaten dat het herstelfonds van zo’n 750 miljard euro vooral bestaat uit subsidies, terwijl verschillende noordelijke lidstaten eisen dat een herstel binnen de EU moet bestaan uit leningen, gekoppeld aan strenge voorwaarden. Daarnaast zijn er ook discussies over onder andere de grootte van de Europese meerjarenbegroting. Het voorstel dat nu op tafel ligt is een budget van zo’n 1100 miljard euro.

Bondskanselier Merkel sprak woensdag haar hoop uit dat de boodschap van het Europees volkslied van „broederschap en eenheid ons zal leiden in Europa.” Degene die ze vooral zal moeten overtuigen, is premier Mark Rutte. Hij wordt gezien als de aanvoerder van de groep lidstaten die bezwaar maakt tegen het huidige herstelplan. Merkel liet er geen gras over groeien en voerde donderdag al een gesprek met Rutte.