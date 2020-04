‘Duitsland verlengt wereldwijd negatief reisadvies’

De Duitse regering gaat woensdag het negatieve reisadvies voor de rest van de wereld verlengen tot medio juni. Dat schrijft de krant Der Spiegel. Het land adviseert sinds maart inwoners Duitsland niet meer te verlaten om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. De huidige waarschuwing is tot 3 mei van kracht.

Duitsland wil voor midden juni met de andere landen binnen de Europese Unie overleggen over het weer openstellen van de grenzen. In het voorstel voor verlenging van het negatief reisadvies staat niets over vakantie vieren in het buitenland. In veel deelstaten begint de vakantie eind juni, dus een vakantie in het buitenland is nog niet uitgesloten, meldt de Duitse krant.

„Normale reizen naar het buitenland zijn nog niet mogelijk de komende weken”, staat volgens Der Spiegel in het voorstel voor de verlenging. In bijna alle Europese landen zijn strenge maatregelen tegen het coronavirus van kracht, waardoor de bewegingsvrijheid van mensen is ingeperkt. Toeristen zijn vaak niet welkom en kunnen nergens blijven doordat hotels gesloten zijn.