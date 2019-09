De Duitse regering exporteert ook het komende half jaar geen wapens naar Saudi-Arabië. De woordvoerder van de regering meldt dat het wapenembargo opnieuw met een half jaar is verlengd tot 31 maart 2020.

Het exportverbod werd in 2018 ingesteld na de moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul. Duitsland verlengde het wapenembargo vervolgens in maart van dit jaar met een half jaar.