Duitsland verlengt reiswaarschuwing voor landen buiten EU

Duitsland verlengt de reiswaarschuwing vanwege corona voor ruim 160 landen buiten de EU tot 14 september. Dat heeft de regering besloten, melden ingewijden. Zo’n waarschuwing is geen verbod, maar zou wel een afschrikkende werking hebben.

Half maart was een dergelijke waarschuwing al afgegeven voor zo’n tweehonderd landen, maar daar zijn er inmiddels tientallen van ingetrokken.

Tegelijkertijd kondigde minister Jens Spahn van Volksgezondheid veranderingen aan in de quarantaineregels voor mensen die vanuit risicogebieden terugkeren in Duitsland. Gebleken is dat meer dan 40 procent van de nieuwe besmettingen in andere landen zijn opgelopen. Er zal onder andere scherper worden toegezien op naleving van de verplichte quarantaine.

Net als andere landen in Europa kampt ook Duitsland met stijgende coronacijfers, al wordt de toename niet direct als dramatisch, maar wel als zorgelijk gezien.

Donderdag voert bondskanselier Angela Merkel weer overleg met de leiders van de zestien deelstaten. De quarantaineregels staan dan ook op de agenda.