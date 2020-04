Duitsland verlengt coronacontroles aan de grenzen

Duitsland verlengt de grenscontroles die een maand geleden werden ingevoerd vanwege het coronavirus tot 4 mei. De controles aan de grenzen met Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken en Zwitserland worden nog zeker twintig dagen uitgevoerd, liet het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken weten.

De grenzen met Nederland en België blijven zonder controles al is het toezicht wel verscherpt. Mensen die geen Duitser zijn en niet in het land wonen, moeten een „goede reden” hebben om het land in te reizen. Het gaat om bijvoorbeeld om EU-burgers die door het land naar huis moeten of vrachtwagenchauffeurs die belangrijke goederen vervoeren. Daarbij moeten Duitsers die terugkeren van een verblijf langer dan een dag in het buitenland verplicht thuis in zelfisolatie.