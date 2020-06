Duitsland verhoogt bijdrage aan WHO tot boven half miljard

Duitsland gaat zijn bijdrage dit jaar aan de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) verhogen tot boven de 500 miljoen euro. Dat kondigde de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn donderdag aan.

Berlijn trekt 200 miljoen uit als extra bijdrage voor het indammen van het coronavirus. Dat bedrag komt bovenop de 110 miljoen euro die daar al eerder voor was uitgetrokken. Daarbij wordt 41 miljoen euro bijgedragen aan de hoofdtaken van de WHO en stelt Berlijn medische apparatuur zoals beademingsmachines ter beschikking.

De financiën van de WHO staan onder zware druk doordat de Amerikaanse president Donald Trump de betalingen had opgeschort. De internationale organisatie loopt volgens hem aan de leiband van China en is niet transparant geweest over het ontstaan en de ontwikkeling van de coronacrisis wereldwijd. De VS is de grootste geldschieter van de organisatie. Trump zegt de banden met de WHO inmiddels helemaal te hebben verbroken.

Het Duitse parlement moet de extra bijdrage aan de WHO nog goedkeuren.