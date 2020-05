Duitsland verdenkt Russische agent van hack in parlement

Justitie in Duitsland denkt dat een agent van de Russische militaire inlichtingendienst GRU achter de spectaculaire inbraak in computers van de Bondsdag zit in 2015. De belangrijkste openbaar aanklager van Duitsland heeft deze week een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Dmitri Badin, meldde de Süddeutsche Zeitung.

Duitsland is niet het enige land dat jaagt op de 29-jarige Rus. De Amerikaanse FBI zoekt hem al langer vanwege een aanval op de anti-dopingautoriteit Wada en het manipuleren van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Badin zou achter de diefstal en publicatie zitten van e-mails van de Democratische kandidaat Hillary Clinton.

De computeraanval op de Bondsdag begon eind 2015 met mails die naar diverse parlementsleden werden gestuurd en die afkomstig leken van de VN. In de mails was schadelijke software verstopt en zodra de berichten werden geopend, werd die op de computers geïnstalleerd. De hackers wisten zodoende het netwerk van de Bondsdag binnen te komen.

Op 20 mei wisten de IT-specialisten de aanval te beëindigen. Er was op dat moment zeker 16 gigabite aan data verdwenen, waaronder duizenden mails van parlementsleden.

Badin bevindt zich hoogstwaarschijnlijk in Rusland.