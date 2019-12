Duitsland verbiedt homogenezing

'Homogenezing' is binnenkort grotendeels verboden in Duitsland. De regering heeft woensdag een wetsvoorstel ingediend waardoor aanbieders van zogenoemde conversietherapieën boetes en zelfs gevangenisstraffen opgelegd kunnen krijgen. Ook het aanprijzen van dergelijke therapieën wordt verboden.

„Homoseksualiteit is geen ziekte. Daarom is alleen al de term therapie misleidend", aldus minister van Volksgezondheid Jens Spahn. Conversietherapieën leiden vaak tot zwaar lichamelijk en geestelijk leed, aldus de christendemocratische bewindsman. "Deze zogenaamde therapieën maken ziek en niet gezond."

Het verbod heeft volgens Spahn ook een maatschappelijke boodschap voor iedereen die worstelt met homoseksualiteit. „Het is oké, zoals je bent." Homogenezing bij minderjarigen is helemaal verboden, bij volwassenen voor een groot deel en kan in het uiterste geval leiden tot een jaar gevangenisstraf.

Ook in Nederland spreekt de politiek over een mogelijke verbod op homogenezing. Een meerderheid van de Tweede Kamermeerderheid vroeg eind mei het kabinet een eind te maken aan deze „onverteerbare handelingen”". De christelijke partijen, FVD en de PVV stemden toen tegen die oproep.