Duitsland trekt deel troepen uit Irak terug

Een deel van de Duitse troepen in Irak wordt verplaatst naar Jordanië en Koeweit. Reden is de oplopende spanning in het land na de liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de Verenigde Staten.

Dat schreven ministers Annegret Kramp-Karrenbauer (Defensie) en Heiko Maas (Buitenlandse Zaken) maandag in een brief aan het Duitse parlement.

De brief waarin het Amerikaanse leger aankondigt te vertrekken uit Irak, is per ongeluk aan Bagdad verstuurd. De Amerikaanse generaal Mark Milley heeft dat dinsdag laten weten, nadat de brief in handen was gevallen van de media. Het hoofd van de anti-IS-missie, brigadegeneraal William Seely, schrijft in de brief dat er de komende dagen en weken troepen worden „gehergroepeerd” om „een veilige en effectieve terugtrekking uit Irak” mogelijk te maken. Maar het was niet de bedoeling dat de brief nu al verzonden zou worden, stelde Milley.

De brief die maandag werd verstuurd, volgt op een zondag door het Iraakse parlement aangenomen resolutie. Daarin roept het de Iraakse regering op ervoor te zorgen dat alle buitenlandse troepen in het land die deel uitmaken van de internationale coalitie, worden teruggetrokken.

Begrip

Het Nederlandse kabinet heeft „begrip” voor het Amerikaanse besluit om de Iraanse generaal Qassem Soleimani te liquideren. Dat zei minister Ank Bijleveld (Defensie) maandag in het televisieprogramma Op1. Premier Mark Rutte heeft maandag in een telefoongesprek met de Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi aangedrongen de kalmte te bewaren. „Niemand heeft baat bij verdere escalatie”, twitterde hij na het onderhoud met zijn Iraakse collega.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen vrijdagmiddag in Brussel bijeen voor spoedberaad over de crisis in het Midden-Oosten. Minister Stef Blok is bij de ingelaste vergadering, bevestigde zijn woordvoerder.