Duitsland tast in duister over grote brand

De Duitse autoriteiten tasten nog in het duister over een brand die dinsdag langs een hogesnelheidslijn is ontstaan. In Siegburg, ten zuiden van Keulen, gingen meerdere huizen in vlammen op die langs het spoor stonden. 32 mensen raakten door de brand gewond.

Mogelijk is de brand veroorzaakt door vonken van een voorbijrazende trein. Maar ook wordt rekening gehouden met brandstichting of een weggegooide sigarettenpeuk. „De oorzaak van de brand staat volledig open, speculatie is voorbarig”, liet een woordvoerder van de Duitse spoorwegmaatschappij weten. De vertragingen op het traject tussen Keulen en Frankfurt van de Intercity-Express (ICE) zijn inmiddels zo goed als voorbij.

Door de wind sloeg de bermbrand snel over naar nabijgelegen huizen, meldt omroep Westdeutscher Rundfunk.