Duitsland: Syrië zat achter gifgasaanval

Duitsland heeft maandag het regime van president Assad beschuldigd van betrokkenheid bij de vermeende gifgasaanval. „De acties van het regime zijn weerzinwekkend”, zei een regeringswoordvoerder.

Volgens de internationale hulporganisatie Union of Medical Care Organizations zijn door de aanval zeker zestig mensen omgekomen en raakten meer dan duizend mensen gewond. Het dodental gaat waarschijnlijk nog omhoog. „Reddingswerkers hebben moeite om in de ondergrondse ruimtes te komen waar het gas binnen is gekomen en waar mensen schuilden”, verklaarde de organisatie.

Londen: Alle opties op tafel na gifgasaanval