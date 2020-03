Duitsland stuurt extra politiemensen naar Grieks-Turkse grens

Duitsland stuurt twintig extra politiemensen en een helikopter naar Griekenland voor de missie van de Europese grensbewakers van Frontex. Momenteel doen al zestig Duitse politiemensen dienst als bewakers van die grens. Er wordt ook gekeken naar extra technische hulp voor de huisvesting van vluchtelingen en andere migranten op Griekse eilanden voor de kust van Turkije.

Aanleiding is de komst van mogelijk tienduizenden migranten aan de Grieks-Turkse grens en honderden op Griekse eilanden vlak voor de Turkse kust. De stroom is op gang gekomen, nadat de Turkse president Erdogan afgelopen zaterdag had gedreigd vluchtelingen naar Europa door te loodsen uit onvrede over het Europese beleid en de Europese hulp aan zijn land. Turkije telt al 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen en vreest er door gevechten in het noordwesten van Syriƫ nog meer.

De Griekse autoriteiten hebben sinds het weekeinde melding gemaakt van 24.000 verijdelde pogingen om illegaal het land binnen te komen.