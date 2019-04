Duitsland stopt zaak tegen SS-kampbewaker

Een rechtbank in het Duitse Münster heeft een strafzaak tegen een 95-jarige voormalige SS-kampbewaker stopgezet vanwege de gezondheid van de man. Hij werd verdacht van hulp bij honderden moorden in het Duitse concentratiekamp Stutthof bij het Poolse Gdansk (het vroegere Danzig), in de periode 1942 en 1944.

De voormalige kampbewaarder, afkomstig uit de buurt van Borken maar niet met naam genoemd, is ongeneeslijk ziek en fysiek niet in staat om terecht te staan. De rechtbank heeft zich neergelegd bij een advies van een arts.

Volgens officiële cijfers stierven 65.000 mensen in het kamp en tijdens zogenoemde dodenmarsen.