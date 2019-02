Duitsland stopt uitlevering burgers na brexit

Duitsland zal na de brexit geen onderdanen meer uitleveren aan Groot-Brittannië. Of de Britten met een harde of zachte brexit de Europese Unie gaan verlaten, maakt voor het Duitse besluit niets uit, meldt de Britse krant The Financial Times.

Volgens de krant heeft Duitsland hierover vorige week bij de Europese Commissie een officieel standpunt ingediend. In de kennisgeving wordt melding gemaakt van wederzijdse bezorgdheid van Groot-Brittannië en de EU over de handhaving van hun samenwerking op veiligheidsgebied op het huidige niveau na de brexit.

Groot-Brittannië zal volgens plan de EU op 29 maart verlaten.